Ünlü oyuncuya benzerliğiyle Milyoner’e damga vurdu! Baraj sorusunda büyük heyecan yaşadı
ATV'nin sevilen bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster', Oktay Kaynarca'nın sunumuyla her Perşembe ve Pazar akşamı izleyicilerle buluşmayı sürdürüyor. Yıllardır ilgiyle takip edilen yarışma, 23 Kasım 2025 akşamında da bilgi ve heyecanın yükseldiği anlara sahne oldu. Bu bölümün dikkat çeken isimlerinden biri ise ünlü oyuncu Mert Ramazan Demir'e benzerliğiyle öne çıkan Mahmut Çelik oldu.Baraj sorusuna kadar başarılı bir performans sergileyen yarışmacı, baraj sorusunda heyecanını fazlasıyla hissettirerek izleyicilerin de nefeslerini tuttuğu anlara imza attı.
Giriş Tarihi: 24.11.2025 00:53
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 00:57