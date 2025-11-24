Viral Galeri Viral Tıkla Ünlü oyuncuya benzerliğiyle Milyoner’e damga vurdu! Baraj sorusunda büyük heyecan yaşadı

Ünlü oyuncuya benzerliğiyle Milyoner’e damga vurdu! Baraj sorusunda büyük heyecan yaşadı

ATV'nin sevilen bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster', Oktay Kaynarca'nın sunumuyla her Perşembe ve Pazar akşamı izleyicilerle buluşmayı sürdürüyor. Yıllardır ilgiyle takip edilen yarışma, 23 Kasım 2025 akşamında da bilgi ve heyecanın yükseldiği anlara sahne oldu. Bu bölümün dikkat çeken isimlerinden biri ise ünlü oyuncu Mert Ramazan Demir'e benzerliğiyle öne çıkan Mahmut Çelik oldu.Baraj sorusuna kadar başarılı bir performans sergileyen yarışmacı, baraj sorusunda heyecanını fazlasıyla hissettirerek izleyicilerin de nefeslerini tuttuğu anlara imza attı.

Giriş Tarihi: 24.11.2025 00:53 Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 00:57
Ünlü oyuncuya benzerliğiyle Milyoner’e damga vurdu! Baraj sorusunda büyük heyecan yaşadı

ATV ekranlarının yıllardır en sevilen ve eğlendirirken kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster", 23 Kasım Pazar akşamı izleyicileri ekran başına kilitledi.

Ünlü oyuncuya benzerliğiyle Milyoner’e damga vurdu! Baraj sorusunda büyük heyecan yaşadı

Oktay Kaynarca'nın sunduğu programın bu bölümünde, ünlü oyuncu Mert Ramazan Demir'e benzerliğiyle öne çıkan Mahmut Çelik yer aldı.

Ünlü oyuncuya benzerliğiyle Milyoner’e damga vurdu! Baraj sorusunda büyük heyecan yaşadı

Kütahyalı olduğunu söyleyen 21 yaşındaki genç yarışmacı, ünlü oyuncu Mert Ramazan Demir'e benzerliğiyle dikkat çekti. Lise mezunu olduğunu belirten yarışmacı, modellik yaptığını ifade etti.

Ünlü oyuncuya benzerliğiyle Milyoner’e damga vurdu! Baraj sorusunda büyük heyecan yaşadı

Lise mezunu olduğunu belirten yarışmacı, modellik mesleğiyle ilgilendiğini ifade etti.

Ünlü oyuncuya benzerliğiyle Milyoner’e damga vurdu! Baraj sorusunda büyük heyecan yaşadı

Büyük ödülü kazanması hâlinde bunu sağlık problemleri için kullanacağını söyleyen Çelik, neşeli ve samimi tavırlarıyla izleyicilerin ilgisini çekti.

SON DAKİKA