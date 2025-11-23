23 Kasım 2025, Pazar

Rusya-Ukrayna barışına en yakın nokta mı? A Haber’de değerlendirdiler

Rusya-Ukrayna barışına en yakın nokta mı? A Haber'de değerlendirdiler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.11.2025 15:41
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika'da gerçekleşen G20 Zirvesi'nin kapanış oturumunda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Güney Afrika'nın yıllardır Filistin davasına sarsılmaz bir destek verdiğinin altını çizerken "Örnek bir duruş sergiliyorlar" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan yarın Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüşeceklerini söylerken "Rusya-Ukrayna arasında barış için her türlü seferberliği yapacağız" dedi. Erdoğan Putin'den tahıl koridoru konusunda bir ricada bulunacağını belirtti. Uzman isimler A Haber'de değerlendirmelerde bulundu.
