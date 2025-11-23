Başkan Erdoğan’dan G20 Liderler Zirvesi’nde flaş mesajlar: Yarın Putin ile telefonda görüşeceğim

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika'da gerçekleşen G20 Zirvesi'nin kapanış oturumunda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Güney Afrika'nın yıllardır Filistin davasına sarsılmaz bir destek verdiğinin altını çizerken "Örnek bir duruş sergiliyorlar" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan yarın Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüşeceklerini söylerken "Rusya-Ukrayna arasında barış için her türlü seferberliği yapacağız" dedi. Erdoğan Putin'den tahıl koridoru konusunda bir ricada bulunacağını belirtti.

