15 bin öğretmen ataması kura saati kaçta? MEB öğretmen ataması sonuç isim listesi e-Devlet
15 bin sözleşmeli öğretmen alımında başvuru süreci tamamlandı. Gözler şimdi sonuç tarihine çevrilmiş durumda. Atama bekleyen adaylar, açıklamanın yapılacağı günü takip ederken, sonuçların e-Devlet üzerinden duyurulması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımlayacağı son bilgilendirmeler merakla izlenirken, '15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?' soruları gündemde yerini koruyor.
Giriş Tarihi: 24.11.2025 06:24