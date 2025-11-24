Viral Galeri Viral Liste 15 bin öğretmen ataması kura saati kaçta? MEB öğretmen ataması sonuç isim listesi e-Devlet

15 bin sözleşmeli öğretmen alımında başvuru süreci tamamlandı. Gözler şimdi sonuç tarihine çevrilmiş durumda. Atama bekleyen adaylar, açıklamanın yapılacağı günü takip ederken, sonuçların e-Devlet üzerinden duyurulması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımlayacağı son bilgilendirmeler merakla izlenirken, '15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?' soruları gündemde yerini koruyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.11.2025 06:24
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan 1 milyon 34 bin 564 öğretmen bulunurken, bugün yapılacak atamayla 15 bin kişi daha eğitim kadrolarına dahil edilecek. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrilmiş durumda. Adaylar, atama sonuçlarını E-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SAAT KAÇTA?

24 Kasım Öğretmenler Günü ve Öğretmen Atama Programı'nın saat 14.30'da başlamasıyla birlikte sonuçlarında açıklanması bekleniyor.

SONUÇ TAKİBİ E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Sözleşmeli öğretmen alımına başvuran adaylar, MEB'in duyurularını yakından izliyor. Açıklamanın yapılacağı gün ve saat merak konusu olurken, sonuçların yine E-Devlet kapısı üzerinden erişime açılması bekleniyor. Atama sürecine ilişkin tüm güncellemeler Bakanlık tarafından paylaşılacak.

BAKANLIK ATAMA POLİTİKASINI YENİLİYOR

Öğretmen istihdamında planlama artık veriye dayanıyor. MEB, her yıl norm kadro durumlarını analiz ederek hangi branşta ne kadar öğretmen ihtiyacı olduğunu belirliyor. Bu çalışma kapsamında hem kadro planlaması hem de alan bazlı atama politikaları güncelleniyor. Böylece eğitimde sürdürülebilir istihdam hedefleniyor.

EN FAZLA KONTENJAN SINIF ÖĞRETMENLİĞİNE

Branş Kontenjan
Sınıf Öğretmenliği 4.378
Özel Eğitim Öğretmenliği 3.087
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.802
Okul Öncesi Öğretmenliği 1.321
İngilizce Öğretmenliği 757
