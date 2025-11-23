Anadolu’nun jeopolitik anahtarı: Kıbrıs! İşte adanın dünü bugünü…

23 Kasım 2025, Pazar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.11.2025 15:56
Türkiye'nin güvenliği yalnızca sınır çizgileriyle değil çevresindeki jeopolitik üçgenle belirleniyor. İstanbul ve Çanakkale Boğazları, küresel deniz ticaretinin kapısı. Hatay, Doğu Akdeniz'e açılan kara köprüsü. Kıbrıs ise Türkiye'nin denizlerden gelen riskleri karşılayan ileri güvenlik hattı. İşte bu üç sacayağı Türkiye'nin bölgesel stratejisinin ana omurgasını oluşturuyor. Detaylar Kıbrıs jeopolitiğini ve Kıbrıs'ın Türkiye için neden önemli olduğunu mercek altına aldığımız analiz haberimizde...
