12 Şubat 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Yerli aşı çalışmalarında son durum ne? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Yerli aşı çalışmalarında son durum ne? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.02.2021 20:07
Güncelleme:10.02.2021 20:13
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. "Yerli aşı çalışmalarında son durum ne?" sorusuna yanıt veren Bakan Koca, "Faz 1 çalışması bitmişti, faz 2 çalışması başlamış oldu. Erciyes Üniversitesi'nde faz 2 çalışması başlamış oldu. 1 hafta 10 gün içerisinde en az üç aşının faz 1 çalışmalarına izin verilerek başlamış olacak. Önemli olan bu dönemde bu aşıları erken dönemde, yerli aşıyı geliştirebilir olmak. İnsan çalışmaları safhasına geçilmiş oldu. Zannediyorum faz 3 çalışması Nisan ayında başlamış olacağız." yanıtını verdi.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu.

"Yerli aşı çalışmalarında son durum ne?" sorusuna yanıt veren Bakan Koca, "Faz 1 çalışması bitmişti, faz 2 çalışması başlamış oldu. Erciyes Üniversitesi'nde faz 2 çalışması başlamış oldu. 1 hafta 10 gün içerisinde en az üç aşının faz 1 çalışmalarına izin verilerek başlamış olacak. Önemli olan bu dönemde bu aşıları erken dönemde, yerli aşıyı geliştirebilir olmak. İnsan çalışmaları safhasına geçilmiş oldu. Zannediyorum faz 3 çalışması Nisan ayında başlamış olacağız." yanıtını verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Kaç ilde mutasyonlu virüs görüldü? Kısıtlamalar kalkıyor mu? Yüz yüze eğitim başlıyor mu? SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA DUYURDU! KAÇ İLDE MUTASYONLU VİRÜS GÖRÜLDÜ? KISITLAMALAR KALKIYOR MU? YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLIYOR MU?
Sağlık Bakanı Fahrettin Kocadan aşı paylaşımı! İnsanı yaşat ki devlet yaşasın SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN "AŞI" PAYLAŞIMI! "İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN"
Sağlık Bakanı Fahrettin Kocadan dikkat çeken kanserle mücadelede mesajı SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN DİKKAT ÇEKEN "KANSERLE MÜCADELEDE" MESAJI

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
Sosyal medya teröre zemin mi hazırlıyor?
Sosyal medya teröre zemin mi hazırlıyor?
CHP'de muhalifler nasıl susturuldu?
CHP'de muhalifler nasıl susturuldu?
İlk kez duyurdu! Flaş “Yazıcıoğlu” açıklaması
İlk kez duyurdu! Flaş “Yazıcıoğlu” açıklaması
Başkan Erdoğan baba ocağı Güneysu'da...
Başkan Erdoğan baba ocağı Güneysu'da...
Bakan Koca'dan aşı duyurusu
Bakan Koca'dan aşı duyurusu
Canlı yayında duyurdu: Yakında yeni operasyonlar başlayacak
Canlı yayında duyurdu: Yakında yeni operasyonlar başlayacak
1987 kışı mı geliyor?
1987 kışı mı geliyor?
Birbirlerine girdiler! FETÖ paramparça...
Birbirlerine girdiler! FETÖ paramparça...
Başkan Erdoğan ve Bahçeli ikinci doz aşısını yaptırdı
Başkan Erdoğan ve Bahçeli ikinci doz aşısını yaptırdı
7 bin CHP’li İnce'nin partisine...
7 bin CHP’li İnce'nin partisine...
Başkan Erdoğan hafta sonu Karadeniz’de!
Başkan Erdoğan hafta sonu Karadeniz’de!
Berberoğlu yeniden milletvekili
Berberoğlu yeniden milletvekili
Daha Fazla Video Göster