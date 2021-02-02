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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "aşı" paylaşımı! "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın"

Sağlık Bakanı , yoğun kar nedeniyle ağır kış şartlarının yaşandığı kırsalında aşılama çalışmasında bulunan sağlık ekiplerinin görüntülerini paylaştı. Bakan Koca, paylaşımına 'nin "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." sözünü not düştü.

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Giriş Tarihi: 02.02.2021 Güncelleme Tarihi: 02.02.2021
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı paylaşımı! İnsanı yaşat ki devlet yaşasın

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından, Şeyh Edebali'nin "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." sözüyle bir video yayımladı.

Videoda, Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü UMKE ekipleri, Kovid-19 aşısında öncelikli sırada olan ve merkeze bağlı Karagöbek Köyünde yaşayan vatandaşlara aşı yapmak için yola çıkıyor. Zorlu hava koşullarında köye ulaşan ekipler, aşıda öncelikli vatandaşlara gerekli muayeneyi yapıp, aşılarını vuruyor.

"ALLAH ONLARDAN RAZI OLSUN"

Aşı olan köylülerden biri, kar nedeniyle yaşlıların merkeze gidemediklerini ve zaman zaman ekiplerin gelerek kontrollerini yaptıklarını belirterek, "Şartlar ne kadar zor olursa olsun, er ya da geç mutlaka geliyorlar. Allah onlardan razı olsun." ifadesini kullanıyor.

"BİRAZ DAHA UMUTLANDIK"

Başka bir köylü de ekiplerin sanki öz evlatlarıymış gibi kendileriyle ilgilendiğini dile getirerek, "Şimdi yaşlılarımızı da aşılıyorlar. Biraz daha umutlandık açıkçası. İnsanın devletinin olması, devletinin insanına sahip çıkması gerçekten güzel bir şey." değerlendirmesinde bulunuyor.

Video, Bakan Koca'nın "Her zaman, her şartta milletimizin hizmetindeyiz." sözleriyle sona eriyor.

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