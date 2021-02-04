Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dikkat çeken "kanserle mücadelede" mesajı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kanser sevdiklerimizi elimizden almaya devam ediyor. Kanserle mücadelede erken tanı hayat kurtarır." ifadelerini kullandı.
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Bakan Koca, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, mücadelelerinin merkezinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını olsa da tüm hastalıkların varlığını sürdürdüğüne işaret etti.
Bakan Koca, "Kanser sevdiklerimizi elimizden almaya devam ediyor. Kanserle mücadelede erken tanı hayat kurtarır." uyarısında bulundu.