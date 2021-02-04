04 Şubat 2021, Perşembe
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dikkat çeken "kanserle mücadelede" mesajı

Sağlık Bakanı , " sevdiklerimizi elimizden almaya devam ediyor. Kanserle mücadelede erken tanı hayat kurtarır." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 04.02.2021
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dikkat çeken kanserle mücadelede mesajı

Bakan Koca, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, mücadelelerinin merkezinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını olsa da tüm hastalıkların varlığını sürdürdüğüne işaret etti.

Bakan Koca, "Kanser sevdiklerimizi elimizden almaya devam ediyor. Kanserle mücadelede erken tanı hayat kurtarır." uyarısında bulundu.

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