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Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırı: Hastaneye kaldırıldı

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Giriş: 07.12.2022 17:48
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Ankara'daki ofisinde bıçaklı saldırıya uğradı. Yılmaz'ın hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Murat Sekban, Yılmaz'ın sağ kalçasından defalarca bıçaklandığını, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
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