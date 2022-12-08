Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, bıçaklı saldırıya uğradığı anı anlattı. Yılmaz, ""Konuştuk beş dakika. Benim bu arada görüşmelerim var. Çok teşekkür ettim. İsterseniz size bir kahve ikram edeyim dedim. 'Olur, kahvenizi içmekten mutlu olurum.' dedi. Arkamı döndüm, bıçağı çekti, direkt boğazıma çekmeye çalıştı. O arada fark edip ani bir hareket yapınca bu defa arkadan dört defa üst üste vurdu ve kaçtı. Kaçarken peşine düştüm. Arkadaşlarımız da peşine düştü, iki bayan arkadaşımız vardı. Ondan sonra da kaçtı, gitti. Olay bu." diye konuştu.