Yenikapı ruhu 7 Ağustos 2016’da canlandı
15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Türkiye demokrasiye olan bağlılığını ortaya koymuş, 7 Ağustos 2016'da Yenikapı'da milyonlar bir araya gelmişti. Yenikapı ruhu beraberinde AK Parti ve MHP ile birlikte Cumhur İttifakı'nın temellerini atmıştı. İşte kalplerde büyük yer edinen o milli ruhun hikayesi…