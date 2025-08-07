Yenikapı ruhu 7 Ağustos 2016’da canlandı

07 Ağustos 2025, Perşembe

Giriş: 07.08.2025 12:54
15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Türkiye demokrasiye olan bağlılığını ortaya koymuş, 7 Ağustos 2016'da Yenikapı'da milyonlar bir araya gelmişti. Yenikapı ruhu beraberinde AK Parti ve MHP ile birlikte Cumhur İttifakı'nın temellerini atmıştı. İşte kalplerde büyük yer edinen o milli ruhun hikayesi…
