Yenidoğan Çetesi’nin iki numaralı ismiydi! Doktor İlker Gönen cezaevinde intihar etti | Detaylar A Haber’de....

Yenidoğan çetesinin iki numaralı ismi olarak yargılanan ve 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9’ar aya kadar hapis cezası talep edilen Doktor İlker Gönen, tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etti. Gönen'in çay bardağı ile sağ bileğinden derin kesik izi, sol bileğinde de küçük kesik izi tespit edildi. Doktor Gönen, ambulansla hastaneye sevk edilirken yolda hayatını kaybetti. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.