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Yeniden diriliş destanı! Koşarak şehadete giden İlhan Varank’ın ablası A Haber’de

A Haber
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Giriş: 15.07.2023 16:04
Güncelleme:15.07.2023 16:12
15 Temmuz gecesi şehit düşenlerden biri de eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın abisi Prof. Dr. İlhan Varank oldu. O gece abdest alıp namaz kıldıktan sonra sokağa çıkan İlhan Varank’ın son anlarını A Haber canlı yayınına katılan ablası Ayşe Varank Arslantürk anlattı.
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