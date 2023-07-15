Yeniden diriliş destanı! Koşarak şehadete giden İlhan Varank’ın ablası A Haber’de

15 Temmuz gecesi şehit düşenlerden biri de eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın abisi Prof. Dr. İlhan Varank oldu. O gece abdest alıp namaz kıldıktan sonra sokağa çıkan İlhan Varank’ın son anlarını A Haber canlı yayınına katılan ablası Ayşe Varank Arslantürk anlattı.

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