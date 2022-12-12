12 Aralık 2022, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Yeni Türkiye'nin dönüm noktası: 12 Aralık 1997
Bugün Türk siyaset tarihinin kırılma noktalarından birinin yaşandığı gün. Bundan 25 yıl önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te Cumhuriyet Meydanı'nda Ziya Gökalp'in şiirini okumuş ve bu nedenle hapis cezasına çarptırılmıştı. 25 yıl öncesini yeniden hatırlamak için son 20 yılda kazanılan özgürler için hangi bedellerin ödendiğini unutmamak adına bir klip hazırladık...