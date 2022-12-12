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Yeni Türkiye'nin dönüm noktası: 12 Aralık 1997

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Giriş: 12.12.2022 08:56
Bugün Türk siyaset tarihinin kırılma noktalarından birinin yaşandığı gün. Bundan 25 yıl önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te Cumhuriyet Meydanı'nda Ziya Gökalp'in şiirini okumuş ve bu nedenle hapis cezasına çarptırılmıştı. 25 yıl öncesini yeniden hatırlamak için son 20 yılda kazanılan özgürler için hangi bedellerin ödendiğini unutmamak adına bir klip hazırladık...
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