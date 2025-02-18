Yeni sosyal konut kampanyası başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki tutumlarından dolayı muhalefete tepki göstererek, "Milletimizin acısı üzerinden propaganda yaptılar." ifadelerini kullandı. Bakan Kurum, evine girmeyen tek bir depremzedenin kalmayacağını ifade etti. Öte yandan Bakan Kurum, dar gelirli vatandaşlara yönelik yeni sosyal konut kampanyasının başlatılacağını duyurdu.