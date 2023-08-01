02 Ağustos 2023, Çarşamba
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Yeni proje olarak Ekrem İmamoğlu'nu seçtiler! Yeni parti kuracağına yönelik bomba iddia...
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan adaylık gerginliği zirve yaparken, İmamoğlu'nun CHP'nin ağır toplarıyla Zoom üzerinden düzenlediği darbe toplantısı siyaset gündemine bomba gibi düştü. Gazeteci Abdulkadir Selvi, İmamoğlu'nun olası parti kurma ihtimalini A Haber'de yorumlarken çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar... .