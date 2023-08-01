02 Ağustos 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Yeni proje olarak Ekrem İmamoğlu'nu seçtiler! Yeni parti kuracağına yönelik bomba iddia...

Yeni proje olarak Ekrem İmamoğlu'nu seçtiler! Yeni parti kuracağına yönelik bomba iddia...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.08.2023 23:33
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan adaylık gerginliği zirve yaparken, İmamoğlu'nun CHP'nin ağır toplarıyla Zoom üzerinden düzenlediği darbe toplantısı siyaset gündemine bomba gibi düştü. Gazeteci Abdulkadir Selvi, İmamoğlu'nun olası parti kurma ihtimalini A Haber'de yorumlarken çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar... .
Yeni proje olarak Ekrem İmamoğlu’nu seçtiler!
Yeni proje olarak Ekrem İmamoğlu'nu seçtiler!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 4 şehidimizin sorumlusu terörist öldürüldü
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 4 şehidimizin sorumlusu terörist öldürüldü
Dünya merakla bu görüşmeyi bekliyor!
Dünya merakla bu görüşmeyi bekliyor!
Duvarlarda dev çatlak tehlikesi!
Duvarlarda dev çatlak tehlikesi!
Sıcaklar daha da artacak mı?
Sıcaklar daha da artacak mı?
Değişim görüşmesi! Eski isimlerle ne konuştu?
Değişim görüşmesi! Eski isimlerle ne konuştu?
Algı çalışmaları! Faaliyet raporlarındaki bütçe payı şaşırttı
Algı çalışmaları! Faaliyet raporlarındaki bütçe payı şaşırttı
Memur ve emekliye 2 yıllık toplu sözleşme zammı!
Memur ve emekliye 2 yıllık toplu sözleşme zammı!
Fransa’ya darbe tepkisi
Fransa’ya darbe tepkisi
CHP’den tabanına koyun muamelesi!
CHP'den tabanına "koyun" muamelesi!
Kılıçdaroğlu CHP MYK’yı topladı!
Kılıçdaroğlu CHP MYK'yı topladı!
İzin sahibi 130 bin fidan dikecek
İzin sahibi 130 bin fidan dikecek
Daha Fazla Video Göster