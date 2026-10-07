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Yeni Parti'de kriz üstüne kriz: Kongre süreciyle gerilim tırmanıyor
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yeni Parti'de kriz üstüne kriz: Kongre süreciyle gerilim tırmanıyor

Yeni Parti'nin kongre süreci farklı kentlerde yaşanan tartışmalarla gündemde. Antalya'da Kurucu İl Başkanı Nail Kamacı, kentteki 27 bin üyenin 10 bininin son 35 günde partiye katıldığını söyleyerek hızlı üye artışını eleştirdi. İzmir'de ise eski Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun İl Başkanı Çağatay Güç'e yönelik sert sözleri dikkat çekerken Buca'daki ön seçimde oy sayımının ardından adayların destekçileri arasında kavga çıktı.

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