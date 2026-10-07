İzmir'de 25 yıllık siyasi dönem değişiyor! Kronikleşen sorunlar için hizmet beklentisi zirvede

Türkiye'nin üçüncü büyük metropolü İzmir'de siyasi dengeleri değiştirebilecek bir gelişme yaşanıyor. Aylardır sokaktan iş dünyasına, sivil toplum kuruluşlarından gençlere kadar kentin gündeminde olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçiş sürecinde kritik aşamaya gelindiği öne sürülüyor. Yıllardır çözüm bekleyen çöp, Körfez kirliliği, balık ölümleri, trafik ve altyapı sorunlarıyla karşı karşıya kalan İzmirliler, olası siyasi değişimin ardından kentte hizmet beklentilerini dile getiriyor. A Haber muhabiri Sefer Ayçe, sokaktaki vatandaşların öncelikli taleplerini ve İzmir'in çözüm bekleyen kronik sorunlarını aktardı.