Dünya Çocuk Hakları Günü ama Gazze'de değil! Binlerce çocuğun yarım kalan hayatı

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü, dünyanın dört bir yanında çocukların yaşam, eğitim ve güvenlik haklarına dikkat çekmek için anılıyor. Ancak Gazze'de binlerce çocuk, savaşın gölgesinde çocukluğunu yaşayamadan büyümek zorunda kaldı. Oyun oynaması, okula gitmesi ve güven içinde yaşaması gereken çocuklar, saldırıların ve yıkımın ortasında hayatta kalma mücadelesi veriyor.