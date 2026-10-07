-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Çeşme Belediyesi'ne operasyon: Başkan Yardımcısı dahil 3 kritik isim gözaltında
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Çeşme Belediyesi'ne operasyon: Başkan Yardımcısı dahil 3 kritik isim gözaltında

İzmir'in Çeşme ilçesinde belediyeye yönelik ihalelerde, mal alımlarında ve imar işlemlerinde usulsüzlük iddiaları kapsamında operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz, İmar ve Şehircilik Müdürü Burçe Sağlamer ile Fen İşleri Müdür Vekili Furkan Yiğit gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, soruşturmanın kapsamının genişleyebileceği bildirildi. A Haber muhabiri Tayfun Er, operasyonun ayrıntılarını aktardı.

Fon vurgununda devlet devreye girdi! 5 kişi parayı iade etti
Sonraki Video
Fon vurgununda devlet devreye girdi! 5 kişi parayı iade etti
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar