Çeşme Belediyesi'ne operasyon: Başkan Yardımcısı dahil 3 kritik isim gözaltında

İzmir'in Çeşme ilçesinde belediyeye yönelik ihalelerde, mal alımlarında ve imar işlemlerinde usulsüzlük iddiaları kapsamında operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz, İmar ve Şehircilik Müdürü Burçe Sağlamer ile Fen İşleri Müdür Vekili Furkan Yiğit gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, soruşturmanın kapsamının genişleyebileceği bildirildi. A Haber muhabiri Tayfun Er, operasyonun ayrıntılarını aktardı.