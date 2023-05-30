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Yeni Kabine ne zaman belli olur? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay A Haber'de yanıtladı! İşte yeni dönemin şifreleri

A Haber
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Giriş: 30.05.2023 12:53
Son dakika haberi... Yeni dönemde Türkiye'yi ne bekliyor? Türkiye Yüzyılı nasıl şekillenecek? Yeni dönemin yol haritası nasıl olacak? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı.
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