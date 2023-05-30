Yeni Kabine ne zaman belli olur? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay A Haber'de yanıtladı! İşte yeni dönemin şifreleri

Son dakika haberi... Yeni dönemde Türkiye'yi ne bekliyor? Türkiye Yüzyılı nasıl şekillenecek? Yeni dönemin yol haritası nasıl olacak? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı.

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