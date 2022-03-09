Yeni düzende vekalet savaşları! Ordular yerini neden yabancı savaşçılara bıraktı?

Soğuk savaşın ardından dünyanın birçok yerinde hibrit savaşlar başladı. Asimetrik boyutu ile ön plana çıkan post-modern savaşlarda düzenli ordular yerini yabancı savaşçılara, paralı askerlere ve özel askerî şirketlere bıraktı. Yabancı savaşçı kartına son başvuran ülke ise Ukrayna oldu. İşte bu adım çok ciddi riskleri de ortaya çıkardı.

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