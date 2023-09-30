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Yeni dönemde Türkiye'nin gündemi ne olacak? Meclis maratonu hızlı başlayacak

A Haber
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Giriş: 30.09.2023 16:53
Yeni yasama yılı yarın  başlayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 2,5 aylık aranın ardından çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek. Yeni anayasadan, evlilik kredisine, kentsel dönüşüm yasasından tezkerelere kadar birçok konu gündemde olacak. Meclis’te yeni dönemde izlenecek yol haritasına dair bilgileri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem anlattı.
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