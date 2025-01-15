Yeni DNA Narin cinayetini çözecek mi?

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasında karar çıkmıştı. İstinaf süreci konuşulurken, "Narin'i kim öldürdü?" sorusu hala yanıt bulmadı. Ancak yeni bir gelişme yaşandı. Güran ailesinin evindeki eşyalardan alınan DNA raporu ortaya çıktı. Daha önce tespit edilmeyen bir erkeğe ait yeni "DNA" bulundu. "Peki o DNA kime ait? "Narin'in katili kim?" sorusuna cevap vermeye yetecek mi? A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları aktardı.

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