15 Ocak 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Yeni DNA Narin cinayetini çözecek mi?
Yeni DNA Narin cinayetini çözecek mi?

Yeni DNA Narin cinayetini çözecek mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.01.2025 15:34
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasında karar çıkmıştı. İstinaf süreci konuşulurken, "Narin'i kim öldürdü?" sorusu hala yanıt bulmadı. Ancak yeni bir gelişme yaşandı. Güran ailesinin evindeki eşyalardan alınan DNA raporu ortaya çıktı. Daha önce tespit edilmeyen bir erkeğe ait yeni "DNA" bulundu. "Peki o DNA kime ait? "Narin'in katili kim?" sorusuna cevap vermeye yetecek mi? A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yeni DNA Narin cinayetini çözecek mi?
Burhaniye’de çöp ve moloz yığını
Burhaniye’de çöp ve moloz yığını
Atina’nın Ege’de füze duvarı planı!
Atina'nın Ege'de füze duvarı planı!
Türkiye’nin hayalet uçağı ANKA-3
Türkiye’nin hayalet uçağı ANKA-3
Terör tünelleri böyle patlatıldı!
Terör tünelleri böyle patlatıldı!
Dev proje! Süre 17 dakikaya iniyor
Dev proje! Süre 17 dakikaya iniyor
Libya Başbakanı Dibeybe Türkiye’de!
Libya Başbakanı Dibeybe Türkiye’de!
Yeni DNA Narin cinayetini çözecek mi?
Yeni DNA Narin cinayetini çözecek mi?
Narin cinayetinde halı detay! Yeni DNA raporu ortaya çıktı
Narin cinayetinde halı detay! Yeni DNA raporu ortaya çıktı
E-Nabız verileri sızdırıldı mı?
E-Nabız verileri sızdırıldı mı?
Türkiye’nin dijital güvenliği onlardan sorulacak
Türkiye’nin dijital güvenliği onlardan sorulacak
ASELSAN’dan 50 milyon dolarlık yatırım
ASELSAN’dan 50 milyon dolarlık yatırım
Teğmenler için karar günü yarın
Teğmenler için karar günü yarın
Daha Fazla Video Göster