29 Ekim 2021, Cuma
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Yeni AKM’nin açılışı bugün! Dev küre içinde 2 bin kişilik opera salonu
Atatürk Kültür Merkezi Cumhuriyetin 98. yılında bugün açılıyor. Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Son teknoloji ile donatılan AKM’nin içindeki dev kürede 2 bin kişilik opera salonu var. Gelişmeleri A Haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu’nun konuğu olan İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Kubilay Karslıoğlu değerlendirdi.