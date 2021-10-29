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Yeni AKM’nin açılışı bugün! Dev küre içinde 2 bin kişilik opera salonu

A Haber
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Giriş: 29.10.2021 15:43
Atatürk Kültür Merkezi Cumhuriyetin 98. yılında bugün açılıyor. Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Son teknoloji ile donatılan AKM’nin içindeki dev kürede 2 bin kişilik opera salonu var. Gelişmeleri A Haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu’nun konuğu olan İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Kubilay Karslıoğlu değerlendirdi.
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