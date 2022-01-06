06 Ocak 2022, Perşembe
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‘Yedi Güzel Adam’ biriydi! Mehmet Akif İnan’ın adı bir çağrıydı nesillere
Şair, yazar, araştırmacı Mehmet Akif İnan'ın hayatını ekranlara getirdi A Haber. O hakiki bir dava adamıydı. Ve onun hayatı aslında sürgün olarak gönderildiği Kahramanmaraş'ta değişmişti. Hayatında büyük önem taşıyan yol arkadaşları ile orada tanışmıştı. İki bin yılında hayatını kaybeden Mehmet Akif İnan, ardında hiç silinmeyecek ve gelecek nesillere örnek olacak iz bıraktı.