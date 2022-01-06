‘Yedi Güzel Adam’ biriydi! Mehmet Akif İnan’ın adı bir çağrıydı nesillere

Şair, yazar, araştırmacı Mehmet Akif İnan'ın hayatını ekranlara getirdi A Haber. O hakiki bir dava adamıydı. Ve onun hayatı aslında sürgün olarak gönderildiği Kahramanmaraş'ta değişmişti. Hayatında büyük önem taşıyan yol arkadaşları ile orada tanışmıştı. İki bin yılında hayatını kaybeden Mehmet Akif İnan, ardında hiç silinmeyecek ve gelecek nesillere örnek olacak iz bıraktı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN