Yazar Yusuf Alabarda'dan 6’lı masa yorumu: Bu ittifakın Türkiye’yi yönetme şansı yok! Çakal ile plan yapıp...

A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında, 2023 için ortak Cumhurbaşkanı adayı çıkarma konusunda dahi uzlaşamayan ve 6'lı masa etrafında toplanan siyasi parti ve yöneticilerinin aciz durumu ele alındı. Yaşananları canlı yayında yorumlayan Türkiye Gazetesi Yazarı Yusuf Alabarda, "Parçalı yapının içerisinde, uzun ve orta vadede ortaklaşmış bir siyaset koymaları mümkün değil" dedi. Bu ittifakı özetleyecek en önemli sloganı ise Alabarda, "Çakal ile plan yapıp, kurt ile öldürüp, çoban ile yiyip sahibi ile ağlaşan bir ittifak." sözleriyle açıkladı.

Türkiye Gazetesi Yazarı Yusuf Alabarda'nın açıklamalarından öne çıkan çarpıcı cümleler şöyle;

"BU İTTİFAKIN TÜRKİYE'Yİ YÖNETME ŞANSI YOK"

Bu ittifakı bence özetleyecek en önemli slogan; çakal ile plan yapıp, kurt ile öldürüp, çoban ile yiyip sahibi ile ağlaşan bir ittifak. Bu senaryoda parçalı yapının içerisinde, uzun ve orta vadede ortaklaşmış bir siyaset koymaları mümkün değil. Bu sebeple bu ittifakın Türkiye'yi yönetme şansı yok. Bir ülkeyi yönetmeye talipseniz hiç kuşkusuz bu konu ile ilgili oyunu size verecek vatandaş tıpkı Cumhur İttifakı'nı sorguladığı gibi sizi de sorgulayacaktır Millet İttifakı olarak.

"MÜŞTEREK OLDULARI KONU YOK"

Nedir sizin müşterekleşmiş olduğunuz siyaset? Mesela önümüzdeki 5 yıl Türkiye'yi yönetmek için yetki aldılar. Sadece olaya güvenlik siyaseti noktasından bakılamaz. Örneğin Kemal Kılıçdaroğlu, ve partisindeki bir hanım efendi (Selin Sayek Böke)yap, işlet devrelerin hiçbir karşılığı dahi ödenmeden el koyulacağını ve bu ülkenin 300 milyar dolar gibi inanılmaz devasa bütçelerle hayata geçirilmiş projelerini devletleştireceğini söylüyor. Bu bir siyaset tarzıdır. El koymak siyaset tarzı değildir. Bunu devletleştirmek bir siyaset tarzı olabilir. Mesela buna liberal ekonomiden yana olan Ali Babacan ne söyler? Milletin bunu bilmek hakkı değil mi? Elbette hakkıdır.

Keza enerji siyaseti de böyle. Özelleştirme ile ilgili programlar bunlar kendi içinde doğrulukları ve yanlışlıkları ihtiva edebilir. Özelleştirme siyasetinden yana olan Babacan ile 'şeker fabrikaları vatandır satılamaz' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nu siyaseti nasıl müşterekleşecek?

KİŞİSEL HAKLAR VE PARTİLERİN TUTUMU

Kişisel hak ve özgürlükler hususunun millete sunulması meselesi… Kemal Bey LGBT'li olmanın hukuk yolundaki engellerinin kaldırılacağını her yerde söylüyor. İstanbul Sözleşmesi'ni iktidara geldiği ilk gün geri getireceğini söylüyor. Temel Karamollaoğlu, bununla ilgili Kemal Bey'e hangi cümleleri edecek?

TERÖR KONUSU! "KANDİL, SURİYE'NİN KUZEYİ, KUZEY IRAK..."

Tezkereye evet oyu veren İYİ Parti ile hayır oyu veren CHP, bugün konuşmuş olduğumuz bugün konuştuğumuz Pençe-Kilit Harekatı ile ilgili olarak 2023 yılından sonra bu millet yetki verir ve iktidara gelirlerse Kandil, Suriye'nin kuzeyine yönelik, Kuzey Irak'a ortaya koyacakları siyaset bir arada tutulup bizler aydınlatılabilir miyiz? Hayır. Aralarında oturma nizamı konusu da dahil bir yuvarlak masa etrafındaki 1'i gizli 6'sı aşikar olmak üzere 7 partinin müşterek olduğu hangi siyaset var?