28 Mayıs 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Yayın yasağı ne zaman kalkacak? YSK Başkanı Ahmet Yener’den ilk açıklama

Yayın yasağı ne zaman kalkacak? YSK Başkanı Ahmet Yener’den ilk açıklama

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.05.2023 17:19
Son dakika haberi… Seçim yasağı ne zaman kalkacak? YSK Başkanı Ahmet Yener, sandıkların kapanmasıyla birlikte seçime yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Yener, “Olumsuz bir durum yaşanmadı” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sandıklar kapandı! Oy verme işlemi tamamlandı
Sandıklar kapandı! Oy verme işlemi tamamlandı
YSK Başkanından ilk açıklama
YSK Başkanından ilk açıklama
DİYARBAKIR 2023 SEÇİM SONUÇLARI!
DİYARBAKIR 2023 SEÇİM SONUÇLARI!
Erdoğan’dan eski komşusuna ziyaret
Erdoğan'dan eski komşusuna ziyaret
Başkan Erdoğan’dan seçim açıklaması
Başkan Erdoğan'dan seçim açıklaması
HATAY 2023 SEÇİM SONUÇLARI!
HATAY 2023 SEÇİM SONUÇLARI!
Bir ilk yaşanacak! Balkon adresi değişti
Bir ilk yaşanacak! Balkon adresi değişti
Başkan Erdoğan Ardıç’ın cenazesine katılacak
Başkan Erdoğan Ardıç’ın cenazesine katılacak
HDP’den sandık başında provokasyon çabası!
HDP'den sandık başında provokasyon çabası!
İZMİR 2023 SEÇİM SONUÇLARI!
İZMİR 2023 SEÇİM SONUÇLARI!
Yayın yasağı ne zaman kalkacak?
Yayın yasağı ne zaman kalkacak?
Oy kullanılan sınıfta fare paniği!
Oy kullanılan sınıfta fare paniği!
Daha Fazla Video Göster