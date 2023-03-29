Yavuz Ağıralioğlu İYİ Parti'den neden istifa etti? Basın toplantısında flaş açıklamalar

Son dakika haberine göre İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor... Ağıralioğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı olan HDP ile iş birliği yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkmış ve zehir zemberek sözler sarf etmişti.