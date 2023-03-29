29 Mart 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Yavuz Ağıralioğlu İYİ Parti'den neden istifa etti? Basın toplantısında flaş açıklamalar
Son dakika haberine göre İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor... Ağıralioğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı olan HDP ile iş birliği yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkmış ve zehir zemberek sözler sarf etmişti.