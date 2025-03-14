14 Mart 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Yasa dışı bahis operasyonu! Flash Tv, Pozitifbank ve Payfix’e el konuldu
Yasa dışı bahis operasyonu! Flash Tv, Pozitifbank ve Payfix’e el konuldu

Yasa dışı bahis operasyonu! Flash Tv, Pozitifbank ve Payfix’e el konuldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.03.2025 08:28
Güncelleme:14.03.2025 08:28
Flash TV, Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu'nun arasında bulunduğu çok sayıda şirkete el kondu. Şirket sahibi Erkan K. hakkında yasadışı bahis örgütü liderliği iddiasıyla gözaltı kararı verildi. Finansal etki alanı 6 milyar 900 milyon TL olduğu düşünülen el koyma işleminin yapıldığı soruşturma kapsamında 59 şüpheliye yönelik eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yasa dışı bahis operasyonu! Flash Tv, Pozitifbank ve Payfix’e el konuldu
Flash Tv, Pozitifbank ve Payfix’e el konuldu
Flash Tv, Pozitifbank ve Payfix’e el konuldu
Sağlık Bakanlığı’ndan 14 Mart Tıp Bayramı’na özel video!
Sağlık Bakanlığı’ndan 14 Mart Tıp Bayramı’na özel video!
Sağlık Bakanı Memişoğlu 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı!
Sağlık Bakanı Memişoğlu 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı!
Kurk bölgesi Rusya için neden önemli?
Kurk bölgesi Rusya için neden önemli?
Demirtaş’tan yeni sürece ilişkin mesaj!
Demirtaş'tan yeni sürece ilişkin mesaj!
Terörsüz Türkiye için kritik görüşme!
"Terörsüz Türkiye" için kritik görüşme!
Kırmızı ışıkta duran otomobile kamyon çarptı!
Kırmızı ışıkta duran otomobile kamyon çarptı!
Başkan Erdoğan iftar öncesi DEM Partili Önder ile tokalaşıp sohbet etti!
Başkan Erdoğan iftar öncesi DEM Partili Önder ile tokalaşıp sohbet etti!
Başkan Erdoğan’dan terörsüz Türkiye mesajı!
Başkan Erdoğan'dan terörsüz Türkiye mesajı!
Kiracı evde değişiklik yapabilir mi?
Kiracı evde değişiklik yapabilir mi?
Şam’a kritik ziyaret!
Şam'a kritik ziyaret!
Başkan Erdoğan’dan ödül alan Tatari A Haber’e konuştu
Başkan Erdoğan’dan ödül alan Tatari A Haber’e konuştu
Daha Fazla Video Göster