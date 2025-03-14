14 Mart 2025, Cuma
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Yasa dışı bahis operasyonu! Flash Tv, Pozitifbank ve Payfix’e el konuldu
Flash TV, Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu'nun arasında bulunduğu çok sayıda şirkete el kondu. Şirket sahibi Erkan K. hakkında yasadışı bahis örgütü liderliği iddiasıyla gözaltı kararı verildi. Finansal etki alanı 6 milyar 900 milyon TL olduğu düşünülen el koyma işleminin yapıldığı soruşturma kapsamında 59 şüpheliye yönelik eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.