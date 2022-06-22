22 Haziran 2022, Çarşamba
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Yargıtay 15 Temmuz kararını bozdu! Karar ne anlama geliyor? Yargıtay darbe davası kararını neden bozdu?
Son dakika haberi... Yargıtay 15 Temmuz sonrası 66 askeri öğrenciye verilen müebbet hapis cezasını bozdu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı. Tahliye kararları ne anlama geliyor? Bu kararlar toplumun vicdanı olarak karşılığı var mı? Diğer davaları da etkileyecek bir karar olabilir mi? Ceza Hukukçusu Mehmet Fatih Önsöz, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Önsöz, "Yargılamanın bittiği ve bunların suçsuz olduğu tahliye edildiği anlamına gelmiyor." dedi.