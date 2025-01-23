Yangın soruşturmasında belge tartışması! Otel yangınında ihmal zincirinin sorumluları kim?

Bolu'daki yangın felaketine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişi sayısı 11'e yükseldi. Son olarak, Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Çoşkun gözaltına alındı. Belediye Başkanı Tanju Özcan ise belgelerle ilgili tartışmalı sözlere imza attı. Belediye neden savcılığa neden bildirmedi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında hukukçu Zeki Arıtürk ve iş güvenliği uzmanı Nuri Bingöl değerlendirdi.

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