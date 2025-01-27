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Yangın denetimini iptal ettirmişler! İşte o iptal dilekçesi

Yangın denetimini iptal ettirmişler! İşte o iptal dilekçesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.01.2025 13:42
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin gözaltına alınan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve itfaiye Müdür Vekili tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 19'a yükseldi. Otelin muhasebecisi Kadir Özdemir, Bolu Belediyesi ile otel yetkililerinin ilişkisini itiraf etti.
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Yangın denetimini iptal ettirmişler! İşte o iptal dilekçesi
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