22 Haziran 2022, Çarşamba
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Yalanın yayılma ağı nasıl çalışıyor? Yalan haberler nasıl dolaşıma sokuluyor?
A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında, medyada yalanın yayılma ağı AK Parti Medya Tanıtım Başkan Yardımcısı Ömer Arvas tarafından deşifre edildi. Ömer Arvas, yalan haberlerin dolaşıma nasıl sokulduğunu anlattı.