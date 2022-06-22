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Yalanın yayılma ağı nasıl çalışıyor? Yalan haberler nasıl dolaşıma sokuluyor?

A Haber
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Giriş: 22.06.2022 12:41
A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında, medyada yalanın yayılma ağı AK Parti Medya Tanıtım Başkan Yardımcısı Ömer Arvas tarafından deşifre edildi. Ömer Arvas, yalan haberlerin dolaşıma nasıl sokulduğunu anlattı.
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