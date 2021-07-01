"Yalan terörü" ile toplum mühendisliği mi? AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın A Haber'de: Kasıtlı yalan terörü

Yalanlarla toplum terörize mi ediliyor? Medya-muhalefet eliyle "psikolojik harekat" mı? Asıl amaç iç karışıklık çıkartmak mı? Yalan haberlerle hedeflenen ne? AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın, A Haber canlı yayınında gündemin öne çıkan başlıklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Aydın, "Maalesef bu sıradan yalanlar değil. Bir suç aslında. Milli güvenlik sorunu haline gelen bir takım yalanlar. Bunun tamamen bir merkez tarafından planlandığı ciddi bir manipülasyon oluşturduğu halkı bir taraftan kin ve nefrete dönük eylemlerle kışkırttığı öbür taraftan da yapılan hizmetleri gölgeleme amaçlı kasıtlı olarak işlenen yalan terörü bu." ifadelerini kullandı.

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