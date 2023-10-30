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Yahudi kadından katil İsrail'e tepki: 75 yıldır soykırım yapıyor

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Giriş: 30.10.2023 14:29
Katil İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlara tepki gösteren Yahudi bir kadın tüm dünyaya seslendi. Siyonist bir aile tarafından yetiştirilmesine rağmen "İsrail'in Gazze'de yaptığının bir soykırım olduğunu görebiliyorum" dedi.
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