Yahudi kadından katil İsrail'e tepki: 75 yıldır soykırım yapıyor

Katil İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlara tepki gösteren Yahudi bir kadın tüm dünyaya seslendi. Siyonist bir aile tarafından yetiştirilmesine rağmen "İsrail'in Gazze'de yaptığının bir soykırım olduğunu görebiliyorum" dedi.

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