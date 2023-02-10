Yağmacılara hak ettikleri şekilde müdahale! Hatay'da yol kesen hainler yakalandı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem sonrasında tüm Türkiye topyekün bir seferberliğe büründü. Bazı fırsatçılar, depremi fırsat bilerek marketleri ve bankaları yağmalamaya çalıştı. Hatay'da afetzedelere gönderilen temel ihtiyaç malzemelerini yol kesip yağmalamaya kalkan şahıslar özel harekat polisleri tarafından yakalandı. Türk Silahlı Kuvvetleri ise deprem bölgelerinden gelen yağma haberleri sonrası sokağa inip, asayiş devriyelerine başladı.