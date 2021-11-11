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Yabancıya şikayet şehide hakaret! İYİ Parti ve CHP'ye sert sözler: Bu kadar oynaklığı kabul etmez!

A Haber
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Giriş: 11.11.2021 09:34
Son dakika haberi... İP Genel Başkanı Meral Akşener, şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'a sahip çıkarak şehit yakınına ise "Ahlaksız" ifadelerini kullandı. Peki Türkkan'ın kabarık sabıkasına rağmen İP neden sahip çıkıyor? CHP neden sessiz? Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis, A Haber'de Erkan Tan ile Sabah Ajansı programında değerlendirmelerde bulundu.
İP ve CHPye sert sözler: Bu kadar oynaklığı... İP VE CHP'YE SERT SÖZLER: BU KADAR OYNAKLIĞI...
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