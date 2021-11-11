Yabancıya şikayet şehide hakaret! İYİ Parti ve CHP'ye sert sözler: Bu kadar oynaklığı kabul etmez!

Son dakika haberi... İP Genel Başkanı Meral Akşener, şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'a sahip çıkarak şehit yakınına ise "Ahlaksız" ifadelerini kullandı. Peki Türkkan'ın kabarık sabıkasına rağmen İP neden sahip çıkıyor? CHP neden sessiz? Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis, A Haber'de Erkan Tan ile Sabah Ajansı programında değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN