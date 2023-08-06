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Vize serbestisi konusunda yeni dönem sinyali!

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Giriş: 06.08.2023 19:04
Avrupa Birliği üst düzey yetkilisi, Türkiye'nin vize serbestisinin sonbaharda ele alınacağını açıkladı. Yetkili, Türkiye'nin önemini vurgulayarak "kilit bir ülke" olarak rol oynadığına dikkat çekti. Bu gelişme sonrası A Haber ekranlarına konuk olan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof.Dr. Uğur Özgöker önemli açıklamalarda bulundu. Süreç içerisinde hangi adımların atılabileceğini değerlendirirken olası muafiyet durumlarını yorumladı. İşte detaylar...
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