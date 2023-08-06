06 Ağustos 2023, Pazar
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Vize serbestisi konusunda yeni dönem sinyali!
Avrupa Birliği üst düzey yetkilisi, Türkiye'nin vize serbestisinin sonbaharda ele alınacağını açıkladı. Yetkili, Türkiye'nin önemini vurgulayarak "kilit bir ülke" olarak rol oynadığına dikkat çekti. Bu gelişme sonrası A Haber ekranlarına konuk olan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof.Dr. Uğur Özgöker önemli açıklamalarda bulundu. Süreç içerisinde hangi adımların atılabileceğini değerlendirirken olası muafiyet durumlarını yorumladı. İşte detaylar...