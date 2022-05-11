11 Mayıs 2022, Çarşamba
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“Vicdanlı hırsız” kamerada! Çimleri biçtikten sonra makineyi çaldı
ABD'de sıra dışı bir hırsızlık olayı yaşandı. Teksas'ta gece vakti girdiği evden çim biçme makinesini çalan şüphelinin hırsızlık öncesi evin çimlerini biçtiği ortaya çıktı. Hırsızın makineye yakıt doldurarak çimleri düzelttiği anlar evin güvenlik kamerasına yansıdı.