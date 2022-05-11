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“Vicdanlı hırsız” kamerada! Çimleri biçtikten sonra makineyi çaldı

A Haber
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Giriş: 11.05.2022 12:07
ABD'de sıra dışı bir hırsızlık olayı yaşandı. Teksas'ta gece vakti girdiği evden çim biçme makinesini çalan şüphelinin hırsızlık öncesi evin çimlerini biçtiği ortaya çıktı. Hırsızın makineye yakıt doldurarak çimleri düzelttiği anlar evin güvenlik kamerasına yansıdı.
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