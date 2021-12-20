20 Aralık 2021, Pazartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Vesayetçi geçmişiyle patronlar kulübü TÜSİAD yeniden sahnede! TÜSİAD'ın vesayet özlemi mi?
TÜSİAD hükümeti neden hedef aldı? Türkiye'yi yeniden vesayet alma planında kim, nerede konumlanıyor? Ekonomiye kim neden saldırıyor? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ekonomik operasyonun neresinde? Üretime dayalı yeni ekonomi modeli kimleri rahatsız etti? AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Burhan Kayatürk, Ekonomist İbrahim Derici ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zakir Avşar ve Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.