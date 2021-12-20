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Vesayetçi geçmişiyle patronlar kulübü TÜSİAD yeniden sahnede! TÜSİAD'ın vesayet özlemi mi?

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Giriş: 20.12.2021 17:01
TÜSİAD hükümeti neden hedef aldı? Türkiye'yi yeniden vesayet alma planında kim, nerede konumlanıyor? Ekonomiye kim neden saldırıyor? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ekonomik operasyonun neresinde? Üretime dayalı yeni ekonomi modeli kimleri rahatsız etti? AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Burhan Kayatürk, Ekonomist İbrahim Derici ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zakir Avşar ve Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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