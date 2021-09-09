Vefat ve vaka sayıları neden yüksek? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında yanıtladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün saat 18.00'de gündemdeki konulara ilişkin açıklama yapacağını duyurmasının ardından canlı yayında kameralar karşısına geçerek Kovid-19 salgınına ilişkin veriler paylaştı. Bakan Koca, bir basın mensubunun "Vefat ve vaka sayıları neden halen yüksek seyrediyor?" sorusuna ise verilerle yanıt verdi.

SON DAKİKA HABERİ: Canlı yayında Kovid-19 salgınına ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "vefat ve vakalar niye bu kadar yüksek?" sorusuna verilerle yanıt verdi. Bakan Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı.

Varyantlarla ilgili sekans analizi yapıyoruz. Sadece PCR kitleriyle değil sekans analiziyle kesinleştirilmiş oluyoruz. Vefatlarla ve vaka sayılarıyla ilgili niye halen bu kadar yüksek? Konuşmamın içerisinde biraz açıklamaya gayret ettim. Bizim şu an 18 yaş ve üzeri yatan hasta ki yüzde yüzde 100 gibi kabul edebiliriz, yüzde 90'ı aşısını tamamlamamış olan kişilerden oluşuyor hastane yükümüz. Vaka yüzümüz yüzde 81'ini oluşturuyor aşısını tamamlamamış olan kişiler. Bu kişilerin toplam sayısı 26 milyon. Aşısını tamamlamış olan kişilerin yaklaşık sayısı 36 milyon. 36 milyonun ağırlıklı yaş ortalaması daha yüksek ve ek hastalığı daha fazla olanlar. Bunların toplam içindeki payı yüzde 10, yaş ortalaması 46.

"AŞI OLMASAYDI HASTANE YÜKÜ 4-5 KAT ARTMIŞ OLACAKTI"

26 milyonun yaş ortalaması daha düşük, gençler ağırlıklı olmak üzere. 26 milyon yaş ortalaması 36 gibi düşük olan, 46 aşısını tamamlayanların yaş ortalaması. Yüzde 90'ı hastane yükünü oluşturuyor. 36 milyon ise yüzde 10'unu oluşturuyor. Daha yaşlı, 46 gibi ek hastalığı olan grup için söylüyorum. 36 milyon aşılanmamış olsaydı var olan hastane yükü 2,5-3 kat yaştan bağımsız olarak artmış olacaktı, yaşla birlikte belki 4-5 kat olacaktı.

Eğer aşılanma bu düzeyde yapılmamış olsaydı vaka sayımız 4-5 kat hastane yükümüz bir o kadar artmış olacaktı. 36 milyon yaş ortalaması 46 olan kişinin hastane yükü yüzde 10. 26 milyon aşılanmış olsaydı toplam yüzde 15-16'lar gibi olacaktı. Bu dönemde vatandaşımızın hiçbir şekilde tereddüt etmeden, ertelemeden bir an önce aşı olmasını, toplumsal bağışıklık için son derece önemli görüyoruz.