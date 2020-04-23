Vatandaş Ekrem İmamoğlu'na isyan etti! Yanmayan kombiye İBB kazığı | Video

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23.04.2020
Esenler’de ikamet eden Hasan Güzel, Nisan ayında gelen doğal gaz faturasına tepki göstererek, “Covid-19 salgını nedeniyle 1 aydır işsizim çalışamıyorum. Devletimizden Allah razı olsun. Gereken yardımların yapılacağını söylüyor ancak bizim alacağımız asgari ücretle bu doğal gaz faturasından gelen 410 lira gibi bir faturayı ödediğimiz takdirde biz geçimimizi nasıl sağlayacağız” dedi. Korana virüs salgını nedeniyle elektrik ve doğal gaz sayaçlarının ölçülememesi kararının ardından faturalar önceki ayın ortalamasına göre gönderildi. Sayaç okumalarında gelen yüksek fiyatlar vatandaşların tepkisine neden oldu. Esenler'de oturan Hasan Güzel, Ocak ayında 265, Şubat ayında 295 ve Mart ayında ise 195 liralık faturanın ardından Nisan ayında gelen 410 liralık doğal gaz faturasının ardından İBB'ye tepki gösterdi.

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