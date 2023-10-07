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Van'da eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı!

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Giriş: 07.10.2023 17:00
Güncelleme:07.10.2023 17:01
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van’da 6 bölücü terör örgütü üyesinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, örgüt üyelerinin 6-8 Ekim Kobani olaylarını bahane ederek eylem arayışında olduğunu söyledi.
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