Van’da eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı!

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van’da 6 bölücü terör örgütü üyesinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, örgüt üyelerinin 6-8 Ekim Kobani olaylarını bahane ederek eylem arayışında olduğunu söyledi.