Papa 14. Leo, Fener Rum Patrikhanesi’ne geldi

29 Kasım 2025, Cumartesi

Giriş: 29.11.2025 16:30
İlk resmi ziyaretini Türkiye'ye yapan Papa 14. Leo'nun İstanbul'daki temasları sürüyor. Türkiye'ye gelişinin 3. gününüde Papa, Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi'ndeki toplantısının ardından Balat'taki Fener Rum Patrikhanesi'ne geçti. Bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındığı görülürken, Papa 14. Leo'nun patrikhaneye girdiği sırada çan sesleri duyuldu. Bu sırada ikindi vaktinde ezan da okundu. Papa 14. Leo'nun patrikhanedeki programı devam ediyor.
