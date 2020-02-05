Van'da çığ faciasında can kaybı 26 oldu! 100 kişilik AFAD ekibi ve JAK timi yola çıktı

Van Bahçesaray'da çığ altında kalanları kurtarmaya çalışan ekiplerin üzerine çığ düşmesi sonucu 26 kişi şehit oldu. Van Bahçesaray'daki ikinci çığ felaketinin yaşandığı bölgedeki arama kurtarma faaliyetleri için Ankara'dan 100 kişilik AFAD ekipleri ve Jandarma Arama Kurtarma timinin (JAK) yola çıktığı açıklandı.

Van Bahçesaray'daki çığ faciasından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüste olduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmaları devam ederken bölgeye ikinci çığ düştü.

26 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ikinci çığ faciasında 26 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Çığ altında kalan AFAD Van İl Müdürü Osman Uçar kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

JAK VE AFAD BÖLGEDE SEFERBER OLDU

Olaya müdahale için bölgedeki AFAD il müdürlüklerinden 59 arama kurtarma uzmanı 11 araçla alana sevk edildi. Ayrıca 75 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve 10 kişilik AFAD arama kurtarma ekibi ile 2 araç, Ankara'dan askeri uçakla bölgeye gönderiliyor.Olaya müdahale edilmesi için bölgeye, aralarında Şırnak İtfaiyesi'nden 4 kişinin de bulunduğu toplam 153 arama kurtarma personeli ve 17 araç sevk edildi. Bölgeye ayrıca 28 ambulans ve 10 Sağlık Bakanlığı UMKE ekibi gönderildi.

HABERLEŞME İÇİN ÖNEMLİ ADIM

Haberleşmenin aksamaması için alanda bir mobil baz istasyonu kurulmaya başlanırken 3 mobil baz istasyonu daha yola çıkarıldı.V an Bahçesaray ve Çatak arasındaki karayoluna, 4 Şubat 2020 17.45'te çığ düşmüştü. AFAD Van koordinasyonundaki arama kurtarma ekipleri, çığ altında kalan minibüs ve iş makinesinden 8'i sağ olmak üzere 13 vatandaşımızı çıkarmıştı.Ulaşılamadığı değerlendirilen 2 kişi için AFAD Van ve koordinasyonundaki Jandarma, UMKE, 112 Acil Sağlık, Karayolları, Büyükşehir Belediyesi ile itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürerken 12.00 sularında ikinci çığ düştü. Alanda çalışan ekiplerden bir kısmı çığ altında kaldı..