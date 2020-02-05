Van'da çığ altından kurtarılan yaralılar hastaneye getirildi

Van Bahçesaray'da çığ altından kurtarılan yaralılar, Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesine getirildi. Van Bahçesaray'da çığ altından kurtarılan yaralılar, Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesine getirildi. Van'da 5 kişinin öldüğü çığ faciasında kayıp 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine de çığ düştü. 30'dan fazla kişi kurtarılırken; 26 cansız bedene ulaşıldı. Kurtarma çalışmaları bölgeye sevk edilen takviye ekipler eşliğinde devam ediyor Çığ altında olduğu değerlendirilen 10-15 kişi için zamana karşı yarış var. .