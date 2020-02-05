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Van'da çığ altından kurtarılan yaralılar hastaneye getirildi

Van Bahçesaray'da çığ altından kurtarılan yaralılar, Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesine getirildi.

Giriş Tarihi: 05.02.2020 16:15 Güncelleme Tarihi: 05.02.2020 17:09
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Van'da çığ altından kurtarılan yaralılar hastaneye getirildi

Van Bahçesaray'da çığ altından kurtarılan yaralılar, Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesine getirildi.

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Van'da çığ altından kurtarılan yaralılar hastaneye getirildi

Van'da 5 kişinin öldüğü çığ faciasında kayıp 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine de çığ düştü.

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Van'da çığ altından kurtarılan yaralılar hastaneye getirildi

30'dan fazla kişi kurtarılırken; 26 cansız bedene ulaşıldı.

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Van'da çığ altından kurtarılan yaralılar hastaneye getirildi

Kurtarma çalışmaları bölgeye sevk edilen takviye ekipler eşliğinde devam ediyor

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Van'da çığ altından kurtarılan yaralılar hastaneye getirildi

Çığ altında olduğu değerlendirilen 10-15 kişi için zamana karşı yarış var.