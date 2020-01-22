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Son dakika: Van, Bitlis ve Hakkari'de 32 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.01.2020
32 YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM SAĞLANAMIYOR

Son dakika haberi... , ve 'de 32 yerleşim yerinin yolu, ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Öte yandan Günün en yüksek sıcaklıklarının sıfırın altında olmak üzere Van'da 1, 'ta 4, Hakkari ve Bitlis'te 5 derece olması bekleniyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yüksek kesimlerde etkili olan ve tipi nedeniyle Başkale, Bahçesaray ve Gürpınar ilçelerinde 17 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Dünden bu yana 12 yerleşim yerinin yolunun açıldığı kentte, karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

'de de , ve Derecik ilçelerinde 6 yerleşim yerinin yolu olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, dünden bu yana 25 köy yolunun ulaşıma açıldığını, 9 bölgede de çalışmaların devam ettiği söyledi.

BUZLANMA VE DON UYARISI

14'üncü Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde ise buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Günün en yüksek sıcaklıklarının sıfırın altında olmak üzere Van'da 1, 'ta 4, Hakkari ve Bitlis'te 5 derece olması bekleniyor.

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