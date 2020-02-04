Van’da yarın okullar tatil mi? 5 Şubat Çarşamba Van kar tatili var mı? Van Valiliği açıklaması…
5 Şubat Van’da yarın okullar tatil mi? Van kar tatili var mı? Doğu Anadolu’da etkisini gösteren kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle bazı illerde okullar tatil oluyor. Van’da okullar tatil mi sorusuna da öğrenciler ve veliler yanıt arıyor. Gözler Van Valiliği kar tatili açıklamasına çevrildi. Peki, 5 Şubat Çarşamba Van’da yarın okullar tatil mi? İl genelinde bu gece ve yarın kar yağışının devam etmesi bekleniyor. İşte detaylar…
Van yarın okullar tatil mi? 5 Şubat Van kar tatili için gözler Valilik açıklamasına çevrildi. Van'da il genelinde kar tatili ve soğuk hava etkisini devam ettirirken, öğrenciler ve veliler Van'da yarın okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor. 5 Şubat Çarşamba Van kar tatili yoğun şekilde sorgulanıyor. Meteoroloji tarafından yapılan tahminlere göre bu gece etkisini sürdürecek kar yağışı yarın da devam edecek. Sıcaklıklar -4 dereceye kadar düşecek. İşte, Van kar tatili hakkında merak edilenler…
VAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Van'da kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle yarın il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.
VAN HAVA DURUMU
Van'da Çarşamba günü etkisini gösteren kar yağışı Perşembe günü duracak. Cuma gününden itibaren tekrar başlayacak kar yağışı Pazartesi'ye kadar etkili olacak.
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karaman, Rize, Artvin ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu, Artvin, Bayburt ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olmak üzere beklenen yağışların; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Manisa ve Antalya'nın doğu ve batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli olarak başlayacak olan rüzgarın, zamanla iç ve kuzey kesimlerde etkisini artırarak kuvvetli ve tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Manisa ve Antalya'nın doğu ve batı ilçelerinde kuvvetli (25-75 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Marmara ve Kıyı Ege'de güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli olarak başlayacak olan rüzgarın, zamanla iç ve kuzey kesimlerde etkisini artırarak kuvvetli ve tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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