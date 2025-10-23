23 Ekim 2025, Perşembe
Vance: Batı Şeria Filistin toprağıdır!
İsrail Parlamentosu, Batı Şeria’nın ilhak edilmesine ilişkin tartışmalı yasa tasarısını onayladı. Kararın, ABD heyetinin İsrail’i ziyaret ettiği günlerde alınması dikkat çekti. ABD Başkanı Trump’ın yardımcısı Vance, karara sert tepki gösterdi. Kudüs’teki gelişmeleri A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.